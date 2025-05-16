Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Antalya'da, virajda refüje ve ağaca çarparak kaza yapan motosiklet sürücüsü Gökhan Tunca (27) yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen arkadaşı, Tunca'nın cansız bedeniyle uzun süre gözyaşı döktü.

ANTALYA'da virajda refüje ve ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Gökhan Tunca (27), yaşamını yitirdi. Kazayı öğrenip gelen arkadaşı, çömelip uzun süre Tunca'nın cansız bedenine baktı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Gökhan Tunca'nın, çalıştığı diş kliniğine giderken virajda kontrolünü yitirdiği 07 BDP 218 plakalı motosiklet refüje, ardından da buradaki zeytin ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tunca ve motosikleti farklı yerlere savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Tunca'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Polis ekibinin yaptığı çalışma sırasında kaza yerine gelen büyük üzüntü içinde olduğu görülen Tunca'nın arkadaşı, çökerek uzun süre arkadaşının cansız bedenine baktı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Tunca'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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