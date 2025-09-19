Antalya'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

ANTALYA'nın Serik ilçesinde evine 100 metre kala Osman Al'ın (20) kullandığı motosiklet, bir otomobille çarpıştı. Kazada Al hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü kaçtı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Al'ın kullandığı motosiklet ile sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Motosikletten savrulan Osman Al yerde hareketsiz kalırken, otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osman Al'ı Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Osman Al, yaşamını yitirdi. Polis, kaçan otomobil sürücüsünün yakalaması için çalışma başlattı. Diğer yandan Osman Al'ın evine 100 metre kala yaşanan kazada hayatını kaybettiği bildirildi. Osman Al'ın yakın zamanda askere gitme hazırlıkları yaptığı da belirtildi.