Haberler

Antalya'da moloz dökerken telleri koparıp yangına neden olan sürücüye 115 bin lira ceza

Antalya'da moloz dökerken telleri koparıp yangına neden olan sürücüye 115 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde, moloz dökerken damperi elektrik nakil hatlarına temas eden ve tellerin kopması sonucu yangına neden olan kamyonun sürücüsüne 115 bin lira idari ceza uygulandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, moloz dökerken damperi elektrik nakil hatlarına temas eden ve tellerin kopması sonucu yangına neden olan kamyonun sürücüsüne 115 bin lira idari ceza uygulandı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Varsak Şelale Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde izinsiz hafriyat ve moloz döken kamyonun damperi, döküm sırasında enerji nakil hatlarına temas etti.

Tellerin kopmasıyla çıkan kıvılcımlar, yolun iki tarafındaki otluk ve çalılık alanda yangına neden oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ekipleri, kamyon sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını, vatandaşlardan alınan bilgileri ve belediyeye ait foto kapan sistemlerinden elde edilen görüntüleri inceleyen ekipler, araç sürücüsünün C.G.Y. olduğunu belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda, kamyon sürücüsüne, kaçak inşaat atığı ve moloz dökümü nedeniyle 115 bin lira idari ceza kesildi.

Kepez Belediyesinin, kaçak atık dökümleriyle mücadele kapsamında ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği 35 foto kapanla denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, foto kapanların, çöp, moloz, evsel ve inşaat atıklarının bırakılmasının yasak olduğu bölgelerde 7 gün 24 saat kayıt yaptığı, elde edilen görüntüler üzerinden atık bırakan araçların plakalarının belirlenerek yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı

Komşuda korkunç facia! Yangın söndürme helikopterleri havada çarpıştı
Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti

Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı

Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

Görgüsüzlüğün dozu kaçtı! Görmemişliğin zirvesine böyle çıktılar

Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi