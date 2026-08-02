Antalya'da moloz dökerken telleri koparıp yangına neden olan sürücüye 115 bin lira ceza

Antalya'nın Kepez ilçesinde, moloz dökerken damperi elektrik nakil hatlarına temas eden ve tellerin kopması sonucu yangına neden olan kamyonun sürücüsüne 115 bin lira idari ceza uygulandı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Varsak Şelale Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde izinsiz hafriyat ve moloz döken kamyonun damperi, döküm sırasında enerji nakil hatlarına temas etti.

Tellerin kopmasıyla çıkan kıvılcımlar, yolun iki tarafındaki otluk ve çalılık alanda yangına neden oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ekipleri, kamyon sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını, vatandaşlardan alınan bilgileri ve belediyeye ait foto kapan sistemlerinden elde edilen görüntüleri inceleyen ekipler, araç sürücüsünün C.G.Y. olduğunu belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda, kamyon sürücüsüne, kaçak inşaat atığı ve moloz dökümü nedeniyle 115 bin lira idari ceza kesildi.

Kepez Belediyesinin, kaçak atık dökümleriyle mücadele kapsamında ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği 35 foto kapanla denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, foto kapanların, çöp, moloz, evsel ve inşaat atıklarının bırakılmasının yasak olduğu bölgelerde 7 gün 24 saat kayıt yaptığı, elde edilen görüntüler üzerinden atık bırakan araçların plakalarının belirlenerek yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA