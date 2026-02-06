Haberler

Antalya'da "Model Uçak Yapım" etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesinde, şehit ve gazi çocuklarına yönelik "Model Uçak Yapım" etkinliği gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program, Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi koordinesinde Türk Hava Kurumu (THK) Genç Kanatlar işbirliğiyle düzenlendi.

İl müdürlüğü binasında gerçekleştirilen etkinlikte, THK Genç Kanatlar topluluğu üyeleri çocuklara eşlik etti.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, THK Antalya Şube personeli Salim Öztaş ve çok sayıda gönüllü katıldı.

