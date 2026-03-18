Alanya'da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kestel Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tesisteki malzemelere sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.