Antalya'da misinaya dolanan martıyı itfaiye kurtardı

Konyaaltı ilçesinde su yüzeyinde çırpınan bir martı, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Misina ile dolanan kuş, kurtarma operasyonu sonunda özgürlüğüne kavuşturuldu.

Antalya'da misinaya dolanan martı, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı deresi kenarında yürüyüş yapanlar, su yüzeyinde bir martının çırpındığını görünce durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekibi, vinç yardımı ile Boğaçayı'na bot indirdi.

Sığ bölgede botla güçlükle ilerleyen itfaiyeciler, kuşu sudan çıkardı.

Bota alınan kuşun ayaklarına dolanan misina, uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Durumu iyi olduğu gözlenen martı, özgürlüğüne kavuşturuldu.

Martının uçmasının ardından kurtarma çalışmalarını izleyenler, itfaiye ekibini alkışladı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
