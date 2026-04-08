Haberler

Antalya'da TIR ile minibüs çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da tarım işçilerini taşıyan bir minibüs ile beton mikserinin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralılar bulunuyor ve olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'da tarım işçilerini taşıyan Adil Özkan yönetimindeki 15 ADU 494 plakalı minibüs ile Gürkan G. idaresindeki 07 CCJ 799 plakalı, bir lojistik firmasına ait beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından minibüs hurdaya döndü. Bölgeye AFAD ekipleri ile Bucak İtfaiyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Aksu Birimi sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu minibüste sıkışan 7 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ

Kazada minibüs sürücüsü Adil Özkan ile araçta bulunan Gülsüm Özkan, Zeynep İnaz, Hayrunisa Karaca, Elmas Yüce, Cemile Çakır ve Yeter Gümüş yaşamını yitirdi. Yaralanan Esin K., Zülgariye Ö. ile beton mikseri sürücüsü Gürkan G.'nin hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Diğer yandan kaza yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır

İran ilk sinyali verdi, savaş her an yeniden başlayabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

İşte 1. Lig'e yükselen ilk takım
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar

2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar