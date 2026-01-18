Haberler

Antalya'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

R.M. idaresindeki 07 YKD 69 plakalı otomobil, Belek-Kadriye kara yolunda karşı yönden gelen A.K.'nın kullandığı 07 YGC 40 plakalı yolcu midibüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile midibüsteki yolcu H.Ü. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, devrilen midibüsün vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
