Antalya'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kurşunlu Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ancak Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almayı başardı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kurşunlu Mahallesi'nde yerleşim yeri ve seralara yakın makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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