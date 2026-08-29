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Serik'te Yangın Zeytinliğe Sıçradı

Serik'te Yangın Zeytinliğe Sıçradı
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Antalya'nın Serik ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın zeytinliğe sıçradı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın zeytinliğe sıçradı.

Üründü Mahallesi Alaçeşme mevkisindeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, zeytinlik alana da sıçradı. Ekipler, yangının çevredeki tarım arazilerine, seralara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktör ve çeşitli tarım araçlarıyla destek veriyor.

Bazı zeytin ağaçları ve makilik alan yangında zarar gördü, boş olduğu öğrenilen bir konteyner de kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA
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