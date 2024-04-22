Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü Etkinliği Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü etkinliğine yerli ve yabancı turistlerin de katıldığı bildirildi. Yürüyüş sırasında Yörük göçü canlandırılırken, halk oyunları gösterisi de sunuldu. Etkinlik, Patara Köy Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü etkinliği gerçekleştirildi.

Yörük derneklerinin öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, aralarında yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. İslamlar Mahallesi'nden tarihi Patara Antik Kenti'ne su getirilen yolda gerçekleştirilen yürüyüşte, yöresel kıyafetlerle Yörük göçü canlandırıldı.

Davul zurna ekibinin de eşlik ettiği yürüyüş sırasında verilen molalarda Likyalı Yörükler Patara ekibince halk oyunları gösterisi sunuldu.

Atların da kullandığı ve yaklaşık 8 kilometre süren temsili göç, Patara Köy Meydanı'nda sona erdi. Meydan'da da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, Kaş Belediye Başkan Vekili Hacer Bilgiç, Patara Mahallesi Muhtarı Mehmet Otlu, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölgedeki mahallelerin muhtarları, turistler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Likya Kültür Etkinlik Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu? İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi? Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etti? 23 Nisan Çocuk Bayramı neden ilan edildi, neden kutlanır? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss şirketi kime ait? 23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan'ın önemi nedir? 23 Nisan Bayramı İçin En Güzel Mesajlar! Resimli, Yazılı ve Kısa 23 Nisan Mesajları Neler? BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? 23 NİSAN Bayram mesajları! 23 Nisan Bayram mesajları neler? Sevdiklerinize gönderebileceğiniz mesajlar! ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim? 23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Rüyasında evleneceği kişiyi görmek isteyenler buraya! Uyumadan önce 11 zeytin yerseniz bakın ne oluyormuş... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir? 12 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Irak'a gidiyor? Kürt Bölgesel Yönetimi ile ne görüşülecek? ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title