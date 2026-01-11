Haberler

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor
Güncelleme:
Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, kent merkezinde saatte 58 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle devrilen reklam tabelaları ve kırılan ağaç dalları dikkat çekti. Konyaaltı Sahili'nde dalgaların boyu 1,5 metreyi buldu. Hava koşullarına rağmen bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yapmayı tercih etti.

??????? Antalya'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kent merkezinde rüzgarın hızı saatte 58 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle insanların yürümekte zorlandıkları dikkati çekti. Bazı bölgelerde reklam tabelaları ve çöp konteynerleri devrildi, ağaçların dalları kırıldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dalgaların boyu 1,5 metreyi buldu. Olumsuz hava koşullarına rağmen bazı vatandaşlar ve turistler sahil bandında yürüyüş yaparken, bazıları ise dalgaları görüntüledi.

Yüksek kesimlerde ise fırtınanın etkili olduğu kentte, kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
