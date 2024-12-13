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Antalya'da Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Düzenlendi

Antalya'da Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Düzenlendi
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Antalya'da Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim ziyafeti' etkinliğine Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Programda, müminlerin yetiştirilmesinin önemi vurgulandı.

Antalya'da, Muratpaşa Müftülüğü tarafından "Kur'an-ı Kerim ziyafeti" gerçekleştirildi.

Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, ilçe müftüleri ve vatandaşlar katıldı.

Akbulut, burada yaptığı konuşmada, Allah'a kul olacak mümin ve mümineler yetiştirmekle mükellef olduklarını söyledi.

Bu konuda kadınlara önemli görev düştüğünü anlatan Akbulut, "Birbiriyle yarışacak değil, birbiriyle omuz omuza verecek, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışacak nesiller yetiştireceğiz. Aile, insanı topluma hazırlayan bir köprüdür. Hak ve sorumluluk bilincini öğreten bir eğitim yeridir." diye konuştu.

İl Müftüsü Yalçınkaya da bir senedir Gazze'deki Müslümanlara yapılan zulümden üzüntü duyduklarını belirterek, okunan Kur'an-ı Kerim'in kalplere şifa olmasını temenni etti.

Program, Kuran tilavetiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
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