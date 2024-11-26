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Antalya'da Kumar Operasyonu: 85 Kişiye İdari Yaptırım

Antalya'da Kumar Operasyonu: 85 Kişiye İdari Yaptırım
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Antalya'da düzenlenen kumar operasyonunda, ruhsatsız tabanca ve çeşitli malzemelere el konulurken, 85 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

Antalya'da düzenlenen kumar operasyonunda 85 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kahvehane, kıraathane, dernek lokali ve kooperatifler gibi iş yerlerinde kumar oynatılmasını önlemek amacıyla kapsamlı denetim yaptı.

Denetimlerde, bir ruhsatsız tabanca ile suça konu çeşitli malzemelere el konuldu.

Polis ekiplerince, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "1072 sayılı kanuna muhalefet" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından olmak üzere toplam 85 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel
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