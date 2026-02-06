Haberler

Antalya'da küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışma sonucunda zanlıları belirleyerek gözaltına aldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Karataş Mahallesi'nde A.Ö'nün 5 küçükbaş hayvanının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma yürüttü.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayının M.Ö., M.D. ve H.G'nin gerçekleştirdiğini belirleyerek şüphelileri gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı hakimlikçe tutuklandı.

