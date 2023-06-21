Antalya'da korona döneminde uygulanan müzik yasağı sona erdi

Türkiye'de koronavirüs salgını döneminde uygulamaya konulan 00.00'dan sonra müzik yasağı, Antalya'da sona erdi. Karar, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı.

GEREKÇE, SAĞLIKTA ACİL DURUM TEŞKİL ETMEMESİ

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla toplandı. Toplantıda, 1 Temmuz 2021'de başlayan müzik yayınlarının saat 00.00'a kadar yapılabileceği yönündeki karar, Dünya Sağlık Örgütünce sağlık açısından küresel bir acil durum teşkil etmediği gerekçesiyle iptal edildi. Buna göre, müzik yayınları ile ilgili uygulama, küresel salgın öncesindeki döneme döndü.

EN GEÇ SAAT 22.00'DE SONA ERİYORDU

Söz konusu kararda şu ifadeler yer aldı: "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 28.06.2021 tarihli ve 2021/43 sayılı kararının 2.6 'Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabileceğine' maddesinin iptal edilmesine, yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 16.06.2023 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir."