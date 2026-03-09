Antalya'da devlet korumasındaki 10 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu

Antalya'da çeşitli nedenlerle devlet korumasına alınan 10 çocuk, düzenlenen törenle koruyucu ailelerine teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen "Koruyucu Aile Tanışma ve Sözleşme İmza Töreni"nde ailelerin çocuklarla buluşması duygusal anlar yaşattı.

İl Müdürü Galip Sökmen, yaptığı açıklamada, iki aylık uyum sürecini tamamlayan 5 kız ve 5 erkek çocuğun, ailelerin yanına yerleştirileceğini söyledi.

Çocukları bu ailelere emanet edeceklerini dile getiren Sökmen, "Birbirinden kıymetli bu ailelerimizin, bu evlatlarımızı vatanımıza, milletimize, dinimize hayırlı birer evlat olarak yetiştirmelerini bekliyoruz. Bu süreci de hep birlikte yöneteceğiz. Koruyucu aile birliğimiz tarafından da çocuklarımızın gelişimi takip edilecek." dedi.

Sökmen, bugün itibarıyla Antalya'da koruyucu aile sayının 322'yi bulduğunu, hedeflerinin ise bu sayıyı 500'e çıkarmak olduğunu kaydetti.

Programda yer alan koruyucu ailelerden Dilek ve Soner Akdeniz çiftinin mutluluğu dikkati çekti.

Dilek Akdeniz, "Bu sevginin hiçbir şekilde tarifi yok. 21 yıldır bekliyoruz. Çoktandır aklımızdaydı bugüne nasipmiş. 5 ay bekledik. Yeniden doğmuş gibiyiz. Çocuğu olmayan herkese bu duyguyu tatmak nasip etsin yüce Rabb'im. Kendi evladım olsa bu kadar olurdu." ifadesini kullandı.