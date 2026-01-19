Haberler

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde balık tutan vatandaşlar tarafından sahilde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi, ceset otopsi için adli tıpa gönderildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Konyaaltı Sahili'nde akşam saatlerinde balık tutan M.İ. ile C.İ. oltalarına bir erkek cesedinin takıldığını fark etti.

Cesedi oltayla kıyıya kadar çeken vatandaşlar sahilde görevli güvenlik görevlilerine bilgi verdi.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Kasım Sakallı - Güncel
Haberler.com
500

