Antalya'da komiser rolüyle 3 milyon liralık ziynet dolandırıcılığında 2 kişi tutuklandı

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Antalya'da telefonda kendilerini komiser olarak tanıttıkları kişinin yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını alan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü asayiş birimlerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma yapıldı.

N.B. isimli müştekinin, telefonda kendisini komiser olarak tanıtan kişi tarafından arandığını, adının FETÖ soruşturmasına karıştığının söylenmesi üzerine şüphelinin yönlendirmesiyle ikametine gelen kişiye yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını verdiğini beyan etmesi üzerine ekipler çalışma yürüttü.

Ziynet eşyalarını aldıktan sonra araçla olay yerinden ayrılan şüphelinin güzergahında gerekli tedbirler alındı. Yabancı uyruklu şüpheliler M.A. ve E.N. il dışında yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada, müştekiye ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları ile cep telefonu ve sim karta el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA