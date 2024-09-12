Antalya'da Klima Patlamasıyla Çıkan Yangın

ANTALYA'da bir evin yatak odasında çalışan klimanın patlamasıyla çıkan yangında, yatak odası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Sinan Mahallesi 18 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Evin yatak odasındaki klima çalışır durumdayken patladı. Evden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken, evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Ev sahipleri yangın haberini alıp gelince, evlerinin durumunu görüp fenalaştı. Ev sahibinin fenalaşmasıyla bölgeye sağlık ekibi de sevk edildi. Ev sahibine ilk müdahale ambulansta yapıldı.

'HER TARAFTAN DUMAN ÇIKIYORDU'

Yangın anına tanıklık eden komşu Ahmet Altay "Yangını pencereden gördük. Hemen itfaiyeyi aradık, erken saatte geldiler. Yangına müdahale ettiler, Allah'tan evde kimse yoktu. Maddi zarar var. Yangın başladıktan sonra içeriye girenler oldu. Her taraftan duman çıkıyordu, itfaiye gelmeden alev pencereden çıkıyordu. Bir patlama sesi de geldi. Pencereler açık olunca yangın gürlemeye başladı. Çok şükür maddi hasarla atlattık" dedi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,