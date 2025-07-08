Antalya'da 'Kitap Kafası' Sergisi Açıldı

Antalya'da 'Kitap Kafası' Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akseki'deki Yeğen Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi'nde açılan 'Kitap Kafası' sergisi, kitap kapaklarındaki figürleri ve kullanıcıların beden diliyle birleştiriyor. Kütüphane Müdürü Emine Öz, serginin kütüphane algısını değiştirmeyi amaçladığını belirtti.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Yeğen Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi'nde "Kitap Kafası" sergisi açıldı.

Kütüphane Müdürü Emine Öz, serginin kitap kapaklarındaki yüzleri ve figürleri kullanıcıların duruşları, bedenleri ve ifadeleriyle birleştirerek çekilen fotoğraflardan oluştuğunu belirtti.

Sergiye her yaştan ve meslekten kitapseverin destek verdiğini ifade eden Öz, amaçlarının kitap ödünç alınıp okunulan, sessizce ders çalışılan klasik kütüphane algısının önüne geçmek olduğunu dile getirdi.

Sergiyi gezen Sadet Ogan, fotoğrafların tek tek incelediğini ve çok beğendiğini söyledi.

Ogan, serginin okuma alışkanlığına farklı bir bakış açısı sunduğunu kaydetti.

Emine Özlem Güzelsoy da kitap ve okuyucularını aynı karede buluşturan sergiyi gezdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı

Babalarının mezarına gelen aile, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt'un WhatsApp mesajı yürekleri burktu

3 yıldır naaşı bulunamayan Üsteğmen'in WhatsApp mesajı yürek burktu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.