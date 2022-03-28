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Antalya'da kesim sırasında üzerine ağaç devrilen işçi öldü

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Antalya'da kesim sırasında üzerine ağaç devrilen işçi öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Afgan işçi, kesim sırasında üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Afgan İşçi, kesim sırasında üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sırtköy Mahallesi'ndeki orman kesim sahasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Iraz Muhammed Yoldash'ın (26) kesim sırasında üzerine ağaç devrildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren Yoldash'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da kesim sırasında üzerine ağaç devrilen işçi öldü

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Manavgat, Sırtköy, Antalya, işçi, Güncel, Haberler

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