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Antalya'da dairede çıkan yangın söndürüldü

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kentsel dönüşüm sürecindeki 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kentsel dönüşüm sürecindeki 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Muratpaşa Mahallesi 569 Sokak'taki kentsel dönüşümdeki 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
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