Antalya'da dairede çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kentsel dönüşüm sürecindeki 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kentsel dönüşüm sürecindeki 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.
Muratpaşa Mahallesi 569 Sokak'taki kentsel dönüşümdeki 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Ayşe Yıldız