Antalya'da kent genelinde son bir haftalık asayiş denetiminde 195 şüpheli tutuklandı

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Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulama ve denetimlerinde yakalanan 195 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son bir haftada kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlara yönelik çalışma ve denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 179 bin 475 kişinin sorgulaması yapıldı, aranan 530 kişinin de aralarında bulunduğu 1866 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 195 kişi tutuklandı.

Ekiplerce 39 bin 704 otomobil ve motosikletin incelendiği çalışmalarda, çalıntı, hacizli veya yakalama kaydı bulunan 39 araç ele geçirildi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında 4 olayda 15 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında ise 271 kişiye idari işlem uygulandı.

Denetimlerde 414 geçici konaklama yeri ile 40 kiralık araç firması kontrol edildi, 7 işletme ve 2 firmaya idari yaptırım uygulandı.

Çalışmalarda ayrıca 43 ateşli silah, 1373 fişek ve tüfek kartuşu ile 6 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA