Haberler

Antalya'da Kediyi Öldüren İkiliye Şikayet

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da iş yeri önünde baktığı 'Prens' adlı kediyi bastonla öldürdüğü iddia edilen M.K. ve eşi hakkında Aleyna Okul şikayette bulundu. Olay sonrası kedilerin tedavisi sürerken görüntülerde ikilinin kedileri aradığı anlar kaydedildi.

ANTALYA'da yaşayan Aleyna Okul (23), iş yeri önünde baktığı 'Prens' adlı kediyi bastonla öldürdüğü iddiasıyla M.K. ile eşi M.K.'den şikayetçi oldu. Yaralanan diğer kedinin tedavisi sürerken; ikilinin aracın altında dakikalarca kedileri aradığı anlar, görüntülere yansıdı.

Olay, geçen ay Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Sitenin zemin katında evcil hayvan mağazası işleten Aleyna Okul, iş yerinin önünde de sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Daha önce yaralanan kedileri besleyen, birçoğunu evine götürüp, tedavi ettirip getiren Okul'a, komşuları da destek olmaya başladı. Ancak iddiaya göre; bir süre önce beslenen kediler, zehirli et verilerek öldürüldü. Aradan geçen süre sonrasında Okul, beslediği, iş yerinin önünde baktığı 'Prens' ismini verdikleri kedinin öldüğünü, bir başka kedinin yaralandığını gördü.

KAMERALARI İNCELEDİ

Yaralanan kediyi tedavi için veterinere götüren Okul, iş yerinin güvenlik kamerasını incelediğinde, binada yaşayan M.K. ile eşi M.K.'nin araçlarının altına giren kedileri uzun süre aradığını, bulduğunda bastonla vurduğunu gördü. Görüntüleri alarak polis merkezine ve savcılığa giden Aleyna Okul, M.K. ve eşi M.K. hakkında şikayetçi oldu. Yaralanan diğer kedinin tedavisi sürerken; ikilinin aracın altında dakikalarca kedileri aradığı anlar, görüntülere yansıdı.

'GÖZÜMÜZDEN SAKINIYORDUK'

Görüntüleri izlediğinde büyük şok yaşadığını söyleyen Aleyna Okul, "İş yerimizin önündeki kedilerin bakımıyla ilgileniyoruz. Maalesef başımıza çok kötü bir olay geldi. Burada beslediğimiz, gözümüzden sakındığımız kedilerden biri, sırf aracın altına yatıyor diye darbedildi. Maalesef 1 kedimiz iç kanama geçirdi, hala tedavi altında. Diğeri ise maalesef öldü. Biz o kediye 'Prens' ismini koymuştuk. O kediyi çok küçükken buldum ve evde biberonla besledim. Maalesef burada cansız bedenini bulduk" dedi.

'ASLA PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Daha önce de kedileri beslediği için tehdit edildiğini belirten Okul, "Kamera kayıtlarına bakınca kimin yaptığını gördük. Daha önce kedilerimizi zehirlediler zaten. Kedinin arabanın altına yatması, öldürülmesine bir sebep değil. Bu kişilerden hem karakola hem savcılığa gidip şikayetçi oldum. Bu olayın asla peşini bırakmayacağım. Ben bu hayvanları yaşatmaya çalışıyorum, onlar sopayla darbediyor. Daha önce de kedileri beslerken bizi tehdit etti. Sonrasında kediler zehirlenerek öldürüldü" diye konuştu.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.