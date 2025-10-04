Antalya'da Kayıp Banka Memuru İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Antalya'nın Elmalı ilçesinde, ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen Ziraat Bankası memuru Özgür B. için arama çalışmaları başladı. 48 yaşındaki memurun sabah saatlerinden beri kayıp olduğu bildiriliyor.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde, ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulan banka memuru Özgür B. için arama çalışması başlatıldı.
Elmalı Ziraat Bankası Şubesi'nde görev yapan 20 yıllık memur Özgür B'den (48) sabah saatlerinden bu yana haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Özgür B'nin bulunması için emniyet güçleri arama çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel