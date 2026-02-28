Serik'te kaza: 2 yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Metin Gektaş'ın kullandığı otomobille Dursun Uludağ Küçükkavradım yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı, sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında D400 kara yolu Gedik Kavşağı'nda meydana geldi. Metin Gektaş'ın kullandığı 34 AR 9341 plakalı otomobille, Dursun Uludağ Küçükkavradım'ın kullandığı 06 BNZ 626 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Küçükkavradım, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı. Ambulansa taşınan Küçükkavradım'ı kazayı duyup olay yerine gelen kocası teselli etti. Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı