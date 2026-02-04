Haberler

Çarpışan otomobillerden biri yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kavşakta meydana gelen kazada, iki otomobilden biri yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri yanmaya başladı. İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından otomobillerde hasar oluştu.

Avsallar Mahallesi Konak Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde Y.K. kullandığı 07 HUE 21 plakalı otomobille kavşaktan D400 kara yoluna geçtiği esnada K.A.'nın kullandığı 20 BEB 09 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından 20 BEB 09 plakalı otomobil yanmaya başladı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye ekibi tarafından yapılan müdahaleyle söndürüldü. Kazada otomobillerde hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

