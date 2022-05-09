Antalya'da kamyonetin arkasına bağlanıp sürüklenen köpek koruma altına alındı

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da kamyonetin arkasına bağlanıp sürüklenerek götürülen köpek, koruma altına alındı.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce el konulan köpek, tedavi için Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Köpeğin, gerekli tüm kontrol ve muayeneleri yapıldı.

Veteriner Hekim Ayşe Gencer, mikroçip bulunan köpeğe bugüne kadar hiçbir işlem yapılmadığını belirlediklerini kaydetti.

Köpekte herhangi bir yaralanma görmediklerini aktaran Gencer, "Gayet mutlu bir hayvan. Bize geldiği için mi mutlu bilemiyorum ama artık güvenli ellerde. Kontrol ve muayeneleri tamamlandıktan sonra sahiplendirme aşamasına geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, köpeği kamyonetin arkasına bağlayarak sürükleyen sürücünün tespit edildiği ve para cezası uygulandığı öğrenildi.

Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntüde, kamyonetin arkasına bağlı köpeğin gitmemek için direndiği ve bir süre sonra yerde sürüklenmeye başladığı yer alıyordu.