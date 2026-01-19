Haberler

Serik'te şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü M.T. ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

M.T. idaresindeki 07 ATN 459 plakalı kamyonet, Antalya-Alanya D-400 kara yolu Çandır Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, vinç yardımıyla kamyonetten çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

