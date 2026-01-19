Serik'te şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü M.T. ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
M.T. idaresindeki 07 ATN 459 plakalı kamyonet, Antalya-Alanya D-400 kara yolu Çandır Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, vinç yardımıyla kamyonetten çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel