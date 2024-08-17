Antalya'da Kağıt Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Atatürk Mahallesi'nde kağıt üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrika araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramaması için güvenlik önlemi aldı.

Yakın ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de desteği ile yangın kontrol altına alındı.

"Çok hızlı büyüdü"

Fabrika sahibi Serdar Uçar, AA muhabirine, fabrikada koli üretimi yaptıklarını belirterek, güvenlik şirketinin araması ile yangından haberdar olduğunu söyledi.

Uçar, yangında yaklaşık 100 milyon liralık maddi zararın oluştuğunu ifade ederek, "Fabrika, üretilen ürünlerle doluydu. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Çok hızlı büyüdü." dedi.