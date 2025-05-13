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Antalya'da Kafe Deposunda Yangın

Antalya'da Kafe Deposunda Yangın
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Muratpaşa ilçesinde bir kafenin deposunda çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek, yarım saat içinde alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki bir kafenin deposunda çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

Yangın saat 16.30 sıralarında; Muratpaşa İlçesi Meltem Mahallesi, Tarık Akıltopu Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı girişinde yer alan kafenin deposunda çıktı. Dumanı gören iş yeri çalışanları 112'yi arayıp, alevleri söndürmeye çalıştı. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi alevlere müdahale ederek, yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Aysu DURSUN/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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