Antalya Büyükşehir Belediyesi 3 bin 324 kadın çalışanıyla kente değer katıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, farklı birimlerde görev yapan 3 bin 324 kadın personeli, şehre kadın dokunuşu sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ulaşımdan tarıma, eğitimden kültür ve sanata, sağlıktan spora kadar birçok alanda çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, yönetim kadrosundan sahaya farklı kademelerde görev alan kadınlar, ürettikleri projeler ve sundukları hizmetlerle Antalya'nın gelişimine yön veriyor.

Parklar, caddeler, sosyal hizmet projeleri ve ulaşım ağı gibi birçok noktada çalışan kadınlar, şehrin modernleşme sürecinde aktif rol üstleniyor.

Otobüs şoförü Mihriban Kılınç, yaptığı işten gurur duyduğunu ve çok çalıştığını belirtti.

Erkek çalışma arkadaşlarının, kadınların bu sektörde var olmaları için çabaladıklarını aktaran Kılınç, "Çalışma arkadaşlarımızın bize sağladığı destek muazzam. Zira bu iş erkek üzerine kurulmuş bir iş. Toplu ulaşımda şoför olarak çalışan 40 kadınız." ifadesini kullandı.

Amirlerinin kadın istihdamına özellikle çaba harcadığını vurgulayan Kılınç, kadınların dokunduğu her yeri güzelleştirdiğini kaydetti.

Temizlik personeli Safinaz Akyiğit de Antalyalıların temiz bir şehre uyanması için erken saatlerde göreve başladıklarını ve kentin kadın eliyle daha güzel bir hale geldiğini belirtti.