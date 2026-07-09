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Antalya'da kadınlara yönelik tematik alan eğitimi düzenlendi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, AB finansmanı ve UNFPA ile TBB işbirliğinde yürütülen Kadın Dostu Kentler III Programı çerçevesinde, katılım, eğitim, sağlık, şiddetle mücadele ve kentsel dayanıklılık konularında üç günlük eğitim düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinde yürütülen "Kadın Dostu Kentler III Programı" kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tematik alan eğitimi, Yerel Eşitlik Masası ve Kadın Dostu Kentler Sivil Toplum Grubu temsilcilerine yönelik yapıldı.

Üç gün süren programda, katılım ve temsiliyet, kentsel hizmetler, eğitim, istihdam, sağlık ve sosyal hizmetler konuları ele alındı.

Ayrıca etkinlikte, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerle mücadele ile kentsel dayanıklılık başlıkları da konuşuldu.

Eğitimlerle, belediyenin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık sürecine katkı sağlanması amaçlandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
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