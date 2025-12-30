Haberler

Antalya'da son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlar işleyen kişilere adli işlemler uygulandı.

Antalya'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 1 tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Edimin ifasına fesat karıştırma suçundan 11 şüpheliye adli işlem uygulandı. Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi, 4 şüpheli ise tutuklandı.

5607 sayılı Kanuna muhalefet suçundan ise 16 olayda 22 şüpheliye adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 14'ü serbest bırakıldı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 1 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

Kepez, Muratpaşa, Alanya, Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 10 milyon 492 bin 880 kaçak makaron, 589 kaçak elektronik sigara, 352 paket kaçak sigara, 73 litre kaçak içki ve 70 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Öte yandan, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
