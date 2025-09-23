Haberler

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele amacıyla yapılan operasyonlarda önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildi ve çok sayıda şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sürdürülmesi, kaçakçılık ve organize suçların önlemesi amacıyla Kepez, Döşemealtı, Konyaaltı ve Alanya ilçelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, "6136 ve 5809 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan, 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 4 olayda, 10 şüpheliye adli işlem gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 1 tabanca, 50 fişek, 1 el telsizi, 2 milyon 285 bin 120 makaron, 7 bin 650 kaçak içki, 6 bin 160 kaçak emtia ve 183 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ayrıca aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda da 2 firari hükümlü yakalandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
