Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 7 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlara yönelik Kepez, Döşemealtı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 6 olayda 7 şüpheliye, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 1 olayda 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 2 tüfek, 269 fişek, 78 bin kaçak makaron, 1842 litre kaçak içki, 326 paket kaçak sigara, 62 kilogram kaçak tütün ve 16 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.