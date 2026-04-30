Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesinde bir işletmede kaçak tütün ve mamulleri üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İşletmeye yapılan baskında 1500 paket dolu makaron, 35 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin boş makaron, ve 2 elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda işletme sahibi C.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

