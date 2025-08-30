Antalya'da Kaçak Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 evde yapılan aramada 5 tabanca, 53 mermi, 7 av tüfeği ve 6 şarjör ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 5 eve operasyon düzenlendi.

Evlerde yapılan aramada 5 tabanca, 53 mermi, 7 av tüfeği ve 6 şarjör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli de yakalandı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
