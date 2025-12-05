Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve mamullerinin ticaretine ilişkin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan baskında 1660 kaçak elektronik sigara ve 7 bin 500 kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.