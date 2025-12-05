Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda, jandarma ekipleri 1660 adet elektronik sigara ve 7500 adet kaçak sigara ele geçirerek 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve mamullerinin ticaretine ilişkin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese yapılan baskında 1660 kaçak elektronik sigara ve 7 bin 500 kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel