Antalya'da kaçak kazı yapan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da kaçak kazı yapan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

AA - Yunus Uğur - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da kaçak kazı yapan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yabancı uyruklu şüpheli, sit alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yabancı uyruklu şüpheli, sit alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçüklü Mahallesi'ndeki Asartepe Sit Alanı'nda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Alman uyruklu S.P.J'nin kaçak kazı yaptığını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin dedektör ve küreğine el konuldu.

Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli serbest bırakıldı.

AA / Yunus Uğur - Güncel

Kaçak Kazı, Hisarcık, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title