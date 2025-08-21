Antalya'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belkıs Mahallesi Karagöl mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin desteğiyle kazı yapılan bölgeye operasyon düzenlendi.

İzinsiz kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı.

Aramada, jeneratör, 2 delici alet, fotokapan, 2 baret, çapa, balyoz, kazma, 5 metre seyyar lamba, 20 metre ip, 50 metre seyyar elektrik kablosu, 7 delici makine ucu, pense, tornavida, merdiven ve 2 kova bulundu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.