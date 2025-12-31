ANTALYA'da, 12 yıl önce çalıştığı serada geçirdiği iş kazası sonrası yüzde 94 engelli kalan sera cam mekan ustası Muhittin Cengiz (51), muşambayla çevrili alanda yaşam mücadelesi veriyor. Soğukla mücadele eden Cengiz, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Güzeloluk Mahallesi 1822 Sokak'ta muşambayla çevrili, altyapısı ve hijyen koşulları bulunmayan alanda yaşamını sürdüren sera cam mekan ustası Muhittin Cengiz, 12 yıl önce geçirdiği iş kazasının ardından felç kaldı. Çalıştığı seranın çatısından düştükten sonra beyin kanaması geçiren, sol tarafı tamamen felç kalan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Cengiz, Bağ-Kur borcu nedeniyle emekli olamadı. Cengiz, maddi imkansızlık yüzünden düzenli tedavi de alamıyor. Yaklaşık 1 yıldır bu koşullarda yaşayan Cengiz, komşularının desteği ve belediyenin sağladığı sınırlı yardımla yaşamını sürdürürken, soğuk havalarda muşambayla çevrili alanda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Muhittin Cengiz, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

"Evliydim, felç olduktan sonra eşim beni terk etti. Yaklaşık 1 yıldır burada yaşıyorum. Yüzde 94 engelliyim. Çalışamıyorum, göremiyorum. Felç kaldıktan sonra kendi dükkanımı sattım ama parası tedavime yetmedi. İyileşemedim, 'Vardır bunda da bir hayır' dedim. Kaldığım yerin çatısı kiremitti, kiremitlerin hepsi kırılmış. Maddi durumum yok. Hava soğuk, çok üşüyorumö dedi.

Muhittin Cengiz, seranın çatısını cam mekanla kapatırken düşüp kafasını çarptığını belirterek, "Beyin kanaması geçirdim. Ondan sonra sol tarafım tutmamaya başladı. Belden aşağısı ve yukarısı komple tutmuyor. Özel hastanelere çok gittim, belki iyileşirim diye saatine 520 lira tedavi ücreti ödüyordum. Param bitince devlet hastanelerine gitmeye başladım. Eski halime göre iyiyim ama hala felçliyim. Kaldığım yerde hijyen sıfır. Sağ olsun komşular arada yemek getiriyor. Belediyeden de sadece öğlenleri bir öğün yemek geliyor. Antalya gibi bir yerde böyle bir yerde yatıyorum. Hayırseverlerden yardım istiyorum."

Haber- Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,