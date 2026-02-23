Haberler

Bastığı kalas kırılan işçi 5 metreden düştü

Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaatta bastığı kalasın kırılması sonucu 5 metreden düşen işçi Musa Gün, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayağında kırık tespit edilen Gün, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5379 Sokak üzerindeki inşaatta meydana geldi. Musa Gün, çalıştığı inşaatta bastığı kalasın kırılması sonucu dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metreden beton ve toprak zemin arasına düştü. Gün'ün düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Musa Gün'e ilk müdahaleyi yaptı. Gün'ün ayağında kırık olduğu belirlendi. İnşaat alanının bulunduğu konum nedeniyle yaralıya ulaşmakta güçlük yaşandı. İtfaiye ekipleri halat ve sedye yardımıyla yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu Gün'ü bulunduğu yerden dikkatli şekilde çıkardı. Ambulansa taşınan Gün, ilk müdahale sonrası hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

