Antalya'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Antalya'nın Serik ilçesinde bir inşaat işçisi, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düşüp ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Antalya'nın Serik ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Akçaalan Mahallesi'nde inşaatta çalışan İsmet Çatal, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı işçi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çatal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Servet Tümer