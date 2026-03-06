Antalya'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Akçaalan Mahallesi'nde inşaatta çalışan İsmet Çatal, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı işçi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çatal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.