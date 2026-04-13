Kamyonun kasasından düşen inşaat demirleri otomobilin tavanını deldi

Manavgat'ta inşaat demiri yüklü bir kamyon, dönüş yapmaya çalışan otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Kamyonun kasasındaki demirler otomobilin tavanını deldi. Olayda bir kişi hafif yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde inşaat demiri yüklü kamyonun şoförü, kavşaktan dönüş yapmak isteyen sürücünün otomobiline çarpmamak için ani fren yaptı. Kamyonun kasasında yüklü demir çubuklar, savrularak otomobilin tavanını deldi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Erkan Yılmaz, kavşakta dönüş yapmak isteyen Kader Süzer Duran'ın kullandığı 34 GMU 039 plakalı otomobile çarpmamak için kullandığı 07 GP 740 plakalı kamyonla ani fren yaptı. Bu sırada kamyonun kasasındaki demirler, öne doğru hareket edip otomobilin üzerine düştü. Kilolarca ağırlıktaki demir çubuklar, otomobilin tavanı ve camının birleştiği noktayı delerek içeri girdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Buse Akın ayağına demir düşmesi sonucu hafif yaralanırken, sürücü Kader Süzer Duran tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Diğer yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınından dünyayı umutlandıran haber: Birkaç gün içinde...
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor

Bugün kaderi değişebilir

'Süper El Nino' geliyor! Tehlike kapıda

"Süper El Nino" geliyor! Tehlike kapıda
Fenomen ziyaretinde izdiham! En az 30 kişi feci şekilde can verdi

Fenomen ziyaretinde izdiham! Onlarca kişi feci şekilde can verdi
Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı! Mesele Hürmüz değilmiş

Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor

Bugün kaderi değişebilir

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edilen ünlülerden ilk görüntüler
Survivor eski yarışmacısından Barış Murat Yağcı'ya hareket dolu sözler

Eski yarışmacıdan Barış Murat Yağcı'ya hareket dolu sözler