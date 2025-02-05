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Antalya'da İlk Kemik İliği Nakli Gerçekleştirildi

Antalya'da İlk Kemik İliği Nakli Gerçekleştirildi
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Antalya Şehir Hastanesi'nin Kemik İliği Transplantasyon Merkezi'nde, 57 yaşındaki Bayram Yeter'e kendi kök hücresi kullanılarak ilk kemik iliği nakli yapıldı. Hastanın tedavi süreci ve nakil işlemi hakkında bilgiler verildi.

Antalya Şehir Hastanesinin "Kemik İliği Transplantasyon Merkezi"nde ilk kemik iliği nakli gerçekleştirildi.

Kentte ikamet eden 57 yaşındaki Bayram Yeter'e, yaklaşık bir yıl önce lenfoma (lenf kanseri) teşhisi konuldu.

Antalya Şehir Hastanesinde kısa süre önce hizmete giren kemik iliği merkezine başvuran Yeter'e kendi kök hücresinden kemik iliği nakli gerçekleştirildi.

Hematoloji Kliniği ve Kemik İliği Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Mesut Göçer, AA muhabirine, Antalya Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan 10 yataklı kemik iliği merkezinin, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılıp kısa süre önce hizmet vermeye başladığını söyledi.

Agresif lenfoma teşhisi konulan Yeter'in merkezin ilk hastası olduğunu belirten Göçer, "Merkezimizde ilk hastamızın tedavisine başladık. İlk tanı sonrası uygulanan kemoterapilerle hastalık kontrol altına alındı ancak erken dönemde nüksetti. Bunun üzerine kliniğimize başvurdu ve yeniden tedavi sürecine alındı. Hastalığın tekrarlamaması için kemik iliği nakli yapılmasına karar verildi." dedi.

Açılışından bir ay sonra merkezde ilk nakli yaptıklarını dile getiren Göçer, "Hastamızın kemoterapi sonrası kök hücrelerini toplayıp dondurduk. Tedavisi tamamlandıktan ve tam yanıt alındıktan sonra bugün kök hücrelerini kendisine geri verdik. Verdiğimiz hücrelerin yaklaşık 10-12 gün içinde kemik iliğine yerleşmesini bekliyoruz. Hastamızı, kendi hücreleri yeniden aktif hale geldikten sonra 15-20 gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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