Antalya'da "İklim Değişikliği Farkındalık Eğitim Programı" düzenlenecek

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) işbirliğinde "İklim Değişikliği Farkındalık Eğitim Programı" organize edilecek.

Program, iklim krizini yalnızca çevresel bir sorun olarak değil, yeşil girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma ve yeni nesil istihdam alanı olarak gören 18-24 yaş grubundan 25 genci bir araya getirecek.

Katılımcılar, iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin temelleri, sistemsel düşünme, karbon ve su ayak izi hesaplamaları, yeşil ekonomi, iklim hukuku, sürdürülebilirlik raporlaması gibi alanlarda uzman akademisyenlerden eğitim alacak.

Gençler, kurum ziyaretleri, uygulamalı atölyeler ve "Geleceğin Antalya'sı" temalı proje çalışmalarıyla öğrendiklerini uygulayabilecek.

Program kapsamındaki "Yeşil İstihdam Zirvesi"nde de katılımcılar, sektör temsilcileri ile sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren kurumların temsilcileriyle bir araya gelecek.

Yapılacak değerlendirme sonucunda "ATSO İklim Kariyerleri" ünvanını almaya hak kazanacak katılımcılar, ücretsiz eğitim ve etkinliklerde yer alma fırsatı bulacak.

Program, 8 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi'nde Farkındalık Eğitimi ile başlayacak. 14-16 Ekim tarihlerinde Antalya Uluslararası Bilim Forumu yapılacak, 17 Eylül'de ATSO'da Yeşil İstihdam Zirvesi düzenlenecek.

Kaynak: AA