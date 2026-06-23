Antalya'da 2 orman yangını

ANTALYA'nın Aksu ve Serik ilçelerinde iki orman yangını çıktı. Aksu'daki alevler hızla söndürülürken, Serik'teki yangına müdahale sürüyor.

Aksu ilçesi Macun Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışması başlatıldı. Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'ndeki ormanda da aynı saatlerde çıkan ve büyüme eğilimi gösteren yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı