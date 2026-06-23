Haberler

Antalya'da 2 orman yangını

Antalya'da 2 orman yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde çıkan orman yangınlarından Aksu'daki kısa sürede söndürülürken, Serik'teki yangına müdahale devam ediyor.

ANTALYA'nın Aksu ve Serik ilçelerinde iki orman yangını çıktı. Aksu'daki alevler hızla söndürülürken, Serik'teki yangına müdahale sürüyor.

Aksu ilçesi Macun Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışması başlatıldı. Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'ndeki ormanda da aynı saatlerde çıkan ve büyüme eğilimi gösteren yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

CHP'de deprem! 2 isim görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı

Komşu komşuya bunu yapar mı? Kameranın farkına varamadı

Lucas Torreira'dan Boca Juniors İddialarına Yanıt

Beklenen açıklamayı yaptı!

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı
Eski emniyet mensubunun feci ölümü

Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı

Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önceki sözleri ortaya çıktı
Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay

Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay
Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler