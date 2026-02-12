Haberler

Antalya'da 2 aracı ateşe veren şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muratpaşa ilçesinde park halindeki iki araca benzin dökerek ateşe veren Hüseyin A. isimli şüpheli, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangını kontrol altına aldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde benzin dökerek iki aracı ateşe veren şüpheli gözaltına alındı.

Bayındır Mahallesi'nde bir kişi park halindeki 2 araca benzin dökerek ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yanan otomobil ve panelvan araç söndürüldü, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri elinde benzin bidonu bulunan Hüseyin A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaray taraftarını sevince boğdu

Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaraylıları sevince boğdu
Kanada'nın gümrük vergileri kaldırıldı, Trump destek veren vekilleri tehdit etti

Açık açık tehdit etti! Trump'tan oylama sonrası sert sözler
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaray taraftarını sevince boğdu

Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaraylıları sevince boğdu
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

İngiltere'de keyfi yerinde! Paylaşımı çok konuşuldu
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi