Antalya'da 2 aracı ateşe veren şüpheli yakalandı
Muratpaşa ilçesinde park halindeki iki araca benzin dökerek ateşe veren Hüseyin A. isimli şüpheli, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangını kontrol altına aldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde benzin dökerek iki aracı ateşe veren şüpheli gözaltına alındı.
Bayındır Mahallesi'nde bir kişi park halindeki 2 araca benzin dökerek ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yanan otomobil ve panelvan araç söndürüldü, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri elinde benzin bidonu bulunan Hüseyin A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel